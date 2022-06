Il Community hub di Olbia

Giovedì 16 giugno aprirà al pubblico il Community hub del Comune di Olbia, negli spazi completamente rinnovati di San Ponziano, a Poltu Quadu, in via Perugia. Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma ITI “Olbia città solidale, sostenibile, sicura”.

“Siamo davvero lieti di poter offrire questo bellissimo ed innovativo strumento ai nostri concittadini. Il community hub di Olbia è il primo caso di progetto di rigenerazione urbana di questo tipo sviluppato in Sardegna e questo ci rende ancora più fieri di aver intrapreso l’iniziativa. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Si tratta di uno spazio al servizio dello sviluppo locale, una struttura sia fisica che progettuale per le persone, uno strumento volto incanalare le energie e i desideri delle diverse componenti di una comunità per trasformarli in azioni concrete“.

I locali del Community Hub ospitano uno spazio di coworking, un luogo di condivisione quotidiana di idee e conoscenze, reti e relazioni, che abbraccia il nuovo modo di concepire il lavoro nella cosiddetta sharing economy. Viene così offerto alla collettività, in primis ai due quartieri dell’area ITI di Olbia, Poltu Quadu e Sacra Famiglia, ma in realtà all’intera città, una vasta gamma di servizi in uno spazio pregiato e gratuito, dotato di sala formazione, sala riunioni e un ristocaffè, punto d’incontro dove condividere momenti di relax e nel quale organizzare pranzi e cene comunità e partecipare ad attività educative e laboratoriali.

I cittadini possono inoltre accedere al servizio della “portineria di comunità”, un luogo fisico dove poter richiedere e scambiare un servizio, facilitare l’incrocio tra domanda e offerta di servizi solidali all’interno della “banca dei bisogni e delle opportunità”. Disponibile inoltre la “panchina solidale”, un’attività di ascolto e auto-mutuo aiuto per fornire assistenza e sostegno psicologico alle persone in difficoltà, attraverso la valorizzazione delle competenze e delle disponibilità interne alla comunità locale.

Nei prossimi mesi saranno attivati inoltre corsi di formazione dedicati all’alimentazione, alla salute, allo sviluppo di competenze digitali ed imprenditoriali. Il community hub è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.