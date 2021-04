La neonata compagnia Egoairways annuncia 2 nuovi voli da Olbia per l’estate

Le nuove tratte da Olbia.

Arriva anche a Olbia la neonata compagnia aerea Italiana Egoairways annunciando due collegamenti per la stagione estiva. Dal 4 giugno infatti prenderanon il via la tratta Olbia-Firenze e la tratta Olbia -Forlì, rispettivamente con 5 e 3 frequenze settimanali.

Fondata nel 2021, la Egoairways si tratta di un’assoluta novità. Il primo “battesimo” con il primo volo di linea della compagnia è avvenuto 30 marzo 2021, decollando dall’Aeroporto Fontanarossa di Catania in direzione dell’Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma (PMF).

Per quanto riguarda la tratta Olbia-Firenze i voli sono previsti 5 giorni a settimana (escluso il martedì e il giovedì). Per la tratta Olbia-Forlì i voli sono previsti per il venerdì, il sabato e la domenica.

