La petizione contro il rientro in presenza nei licei di Olbia.

A Olbia, i giovani studenti fanno sentire la loro voce e lanciano una petizione per sottolineare la loro disapprovazione per il rientro a scuola in presenza previsto per lunedì 26 aprile.

La petizione è partita dal liceo classico di Olbia, dove gli studenti, spaventati dal crescente numero di positivi in città, chiedono di non riaprire le scuole perché non si sentono sicuri.

”Dati gli eccessivi contagi nella città di Olbia, noi studenti non ci sentiamo tutelati nel tornare in presenza. Inoltre ci rendiamo conto che nel caso di positività a rischiare non sarebbero solo gli studenti ma anche professori e rispettive famiglie”, così recita parte della petizione arrivata a quota 1348 firme, in continua crescita.

(Visited 146 times, 146 visits today)