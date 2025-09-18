Olbia partecipa allo sciopero per Gaza.

La Cgil ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore e anche Olbia partecipa con un sit-in all’aeroporto, per fermare il genocidio a Gaza. Si terrà dalle ore 17 alle 18:30 allo scalo Costa Smeralda, nell’ambito della mobilitazione nazionale di venerdì 19 settembre, promossa per fermare l’offensiva militare israeliana su Gaza.

L’iniziativa di Olbia, in linea alla mobilitazione nazionale, chiede: la fine immediata dell’intervento militare israeliano, l’apertura di corridoi umanitari, il riconoscimento dello Stato di Palestina, la sospensione degli accordi commerciali e militari con Israele. “ Il massacro del popolo palestinese va fermato. Rispondiamo con mobilitazione, solidarietà e impegno per la pace. La CGIL invita tutte e tutti a partecipare numerosi al sit-in”, si legge nella nota del segretario generale della Cgil Gallura, Danilo Deiana.

