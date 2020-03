Il racconto.

Nascere, si sa, è il momento più importante della nostra vita e non per altro lo festeggiamo ogni anno con il compleanno. Ma cosa accade se il giorno in cui si è nati, in un certo senso, scompare dal calendario?

Ne sanno qualcosa i nati del 29 febbraio, il giorno bisestile che capita ogni quattro anni. Il classico interrogativo è: quando festeggia il compleanno chi nasce il 29 febbraio? La scelta, va detto, è individuale e non c’è una cosa giusta da fare. Si spengono le candeline il giorno prima o il giorno dopo. Salvo festeggiarlo il 29 febbraio ogni quattro anni.

“Per me è un giorno specialissimo, tutti noi nati il 29 ci sentiamo un po’ speciali – racconta emozionata Giada di Sassari -. I miei 36 anni, ad esempio, li ho festeggiati alla grande. Due compleanni, il 28 e il primo marzo. Due torte che non è poco. Ovviamente quest’anno ho potuto festeggiare il 29” .

Anche Marco, che abita ad Olbia, ci dice la sua. “Da bambino ho provato un vero disagio – ricorda -. Come si può crescere sereni sapendo che qualunque cosa farai nella vita non sarai mai ricordato? Sono cose che ti segnano”.

Intanto, alla clinica ostetrica di Sassari ieri sono nati due bimbi: uno alle 3.20 del mattino, uno alle 10.20. All’ospedale Giovanni Paolo secondo di Olbia uno: si chiama Nicola ed è venuto alla luce alle ore 23.16. Appena in tempo per festeggiare il 29 febbraio.

