La gara di oggi.

Grande partecipazione a Olbia per la 1 corsa alla stella in Vespa che si è svolta oggi tra le vie della città.

Una folla di curiosi che si è divertita ad ammirare e a fare il tifo per le 8 contrade che si sono sfidate sul percorso con lo scopo di colpire con una spada più stella possibili. Le contrade in gara erano Bandinu, San Nicola, Orgosuleddu, via Aldo Moro, Poltu Quadu, Pittulongu, Sa Rughe e Tilibbas.

Durante la giornata si sono sfidati diversi equipaggi che nelle varie manches hanno cercato di infilare più stelle possibili.

Nella finale si sono sfidate le tre migliori contrade. Per la zona Bandinu in finale l’equipaggio composto da Francesco Giagheddu (alla guida) e ha infilzato Angelo Cocciu. Per zona San Nicola Cristiano Pianu e Roberto Porcu. Per viale Aldo Moro ha guidato Riccardo Sanna e ha infilato Simone Caddeo.

La finale è stata resa ancora più difficile rispetto alle manches eliminatorie perchè al posto della spada è stato usatio il Su Stoccu, il tipico bastone della Sartiglia. A vincere alla fine è stata la contrada Bandinu, seguita da zona san Nicola e al terzo posto viale Aldo Moro.

(Visited 397 times, 398 visits today)