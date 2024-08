Tutti vogliono vivere in Gallura, tre località sono nella Top10 delle case più vendute

Sale la compravendita di case in Gallura.

Cresce la compravendita di case, con la Sardegna che ha mostrato un incremento maggiore (+64,5%. Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, nonostante i prezzi, nella Top 10, ci sono Santa Teresa Gallura (+74,5%), Porto Cervo (+78,6%) e Arzachena (+61,3%).

Oltre alle località galluresi in Sardegna per incremento delle compravendite ci sono anche Castiadas (+264,5% di compravendite) e Stintino (+87,1%). Stando al rapporto di Abitare Co., i prezzi delle case in Italia è volato dal I semestre 2019 al I semestre 2024 di ben il +26,7%, con Porto Cervo, una delle località italiane più care (19.375 €/mq e valori massimi fino a 27.000 €/mq). I prezzi sono saliti anche in altre località sarde, come Castiadas (+44,5%).

Tra le 105 località costiere italiane più rinomate, a livello regionale la Sardegna ha nettamente staccato le altre regioni (in media +64,5% di compravendite tra il 2019 e il 2023). Seguono la Basilicata (+59,2%), la Sicilia (+34,7%) e la Puglia (+30,3%). Ma, a sorpresa, ci sono delle regioni, che del turismo e della bellezza delle loro coste fondano buona parte della loro produzione economica, che hanno performato meno, come l’Emilia-Romagna (+20,7%), la Liguria (+17,6%), la Toscana (+15,5%) o il Veneto (+14,8%).

Località più costose.

Al primo posto per località più costose in Italia ci sono Portofino, dove i prezzi medi nel I semestre 2024 si attestano a 19.450 €/mq, con le abitazioni più ricercate che possono toccare i25.500 €/mq, e Porto Cervo, con prezzi medi pari a €19.375 €/mq e valori fino a 27.000 €/mq per le ville di pregio. Nell’analisi c’è anche Porto Rotondo con 12.050 €/mq (punte di 18.500 €/mq). Seguono Capri con 10.150 €/mq (punte di 14.700 €/mq), Santa Margherita Ligure con 9.875 €/mq (punte di 15.000 €/mq) e Forte dei Marmi con 9.800 €/mq (punte di 15.200 €/mq).

Tra le località più economiche in Italia ce n’è una sarda: Villasimius dove le case costano 3.750 euro al metro quadro. Sotto i 4.000 €/mq si può acquistare anche un’abitazione a Lignano Sabbiadoro (3.900 €/mq), Chiavari (3.825 €/mq), Gallipoli (2.200 €/mq), Otranto (2.310 €/mq) e San Vito Lo Capo (2.200 €/mq).

