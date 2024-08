Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandate il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia.

Esercente noleggio natanti. “Si ricerca risorsa che dovrà occuparsi del lavaggio e preparazione dei gommoni alla mattina per la consegna ai clienti nonché le attività di lavaggio e sistemazione al rientro del mezzo per la riconsegna. Orario spezzati. Articolazione oraria 24 h settimanali ( 2 ore la mattina e 2 ore la sera). Per info e contatti clicca QUI.

Calangianus.

Collaboratrice familiare. “Privato cittadino cerca una figura di collaboratrice familiare presso il proprio domicilio a Calangianus. La figura dovrà occuparsi delle attività domestiche di pulizia a preparazione dei pasti, garantendo anche assistenza ad un familiare anziano. Sarà richiesta capacità di interagire con persona anziana parzialmente autosufficiente, supporto nelle attività di igiene e cura personale, compagnia e collaborazione nella somministrazione dei farmaci”. Clicca QUI.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui