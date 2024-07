Prezzi delle case alle stelle a Olbia: a giugno un nuovo record

Aumentano i prezzi delle case in vendita a Olbia.

I prezzi delle case continuano a salire a Olbia, toccando un nuovo record. Se gli affitti sono alle stelle, anche acquistare una casa sta diventando in città ormai un lusso. Secondo una recente analisi di Immobiliare.it, gli immobili a Olbia hanno un valore di 3.354 al metro quadro.ù

Il picco dei prezzi si è toccato a giugno 2024, quando per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.354 al metro quadro. L’aumento del valore è stato di circa 3,90% rispetto a luglio 2023, dove sono stati chiesti 3.228 €/m².

Un prezzo che ha toccato un record assoluto negli ultimi due anni, raggiungendo il suo massimo nel mese di giugno 2024, con un valore di € 3.354 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato marzo 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.126 al metro quadro.

Le zone più care.

Le zone più care di Olbia sono: Pittulongu, San Pantaleo, Porto Rotondo e Rudalza. Seguono San Giovanni, Sole Ruiu; Santa Mariedda; Cugnana; San Vittore e Murta Maria/Porto Istana. Per una casa a Pittulongu sono stati chiesti in media € 3.786 al metro quadro, con un aumento del 5,72% rispetto a luglio 2023. Secondo la stima di Immobiliare.it è la zona più costosa della città.

Le zone più economiche nel 2024 sono Mannazzu/Putzolu; Berchiddeddu/Sa Castanza. Per una casa a Putzolu sono stati chiesti 1900 euro al metro quadro, mentre per un’abitazione a Berchiddeddu in media 330 euro al metro quadro.

Ci sono altri quartieri dove i prezzi sono tra i più bassi, come San Nicola; Isticcadeddu; San Simplicio; Baratta e Santa Maria.

