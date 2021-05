Si cerca a Olbia due commessi per negozio di abbigliamento di lusso

Si cerca a Olbia due commessi di negozio.

Si cerca a Olbia due commessi di negozio a tempo determinato. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Sardegna Lavoro con il codice

1500021211000000000189836 e sarà attivo sul portale fino al 20 maggio 2021.

Si ricerca con urgenza 2 commessi per negozio di abbigliamento di lusso, disponibili da subito. Si ricercano persone brillanti e dinamiche che abbiano già avuto esperienza nella mansione ma che abbiano ancora voglia di imparare e di mettersi in gioco; verrà infatti prevista formazione sulle procedure aziendali durante le prime settimane di lavoro, questo perché si cercano persone da inserire stabilmente in azienda e far crescere nel tempo.

Si richiede esperienza anche minima nella mansione, conoscenza dell’inglese di livello intermedio, buona conoscenza informatica e possesso della patente B. Importantissimo essere persone motivate, che vogliano impegnarsi e crescere in azienda; sono richieste ottime capacità interpersonali e di gestione e assistenza della clientela. Rappresenta requisito preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere oltre l’inglese.

L’orario di lavoro è suddiviso su 3 turni: mattutino, pomeridiano e serale. Il turno serale finisce di norma alle 23:00 ma nei mesi di maggiore affluenza, come Luglio ed Agosto, si può finire anche più tardi; si prevede turnazione tra tutti i colleghi. Si aggiunge, inoltre, che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

