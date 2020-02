I comuni al voto in Gallura nel 2020.

Da Tempio a La Maddalena sono 11 i comuni della Gallura che andranno al voto la prossima primavera. La data delle votazioni non è ancora certa, ma si presume tra la fine di maggio e inizio giugno. C’è ancora tempo, quindi, per stringere sui candidati, anche se in alcuni comuni non sono mancate le investiture o le presentazioni ufficiali.

In Gallura andranno al voto Aggius, con il sindaco uscente Nicola Muzzu, Berchidda con Andrea Nieddu, Bortigiadas di Emiliano Deiana, Buddusò con Giovanni Antonio Satta e Luogosanto con Agostino Pirredda.

Andranno al voto anche La Maddalena, con l’uscente Luca Montella, Monti con Emanuele Antonio Mutzu, Padru con Antonio Satta, San Teodoro con Domenico Mannironi e Sant’Antonio di Gallura con Carlo Duilio Viti.

A Tempio il vicesindaco Gianni Addis sta completando il mandato, dopo l’incompatibilità dichiarata di Andrea Biancareddu, diventato assessore regionale.

