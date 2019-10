I possibili candidati a La Maddalena.

Mancano poco più di sette mesi alla scadenza del mandato dell’amministrazione del sindaco di La Maddalena Luca Montella e di conseguenza alle prossime elezioni.



Ma chi saranno i prossimi candidati che concorreranno alla carica di primo cittadini? Troppo presto per riuscire a delineare ufficialmente una rosa di candidati che si proporranno come prossimo sindaco del paese, ma certo non mancano le prime indiscrezioni. Partendo dall’attuale primo cittadino, Montella. Le voci di corridoio, da prendere dunque con le dovute pinze, dicono che non sia intenzionato a riproporre la propria candidatura.

Un nome che pare certo, invece, pronto a concorrere per la carica di sindaco, è quello dell’esponente della Lega Francesco Vittiello. Si vocifera anche che pure il leader del gruppo Reazione Giovanile, Fabio Lai, ex vice sindaco e consigliere dell’attuale amministrazione, sia pronto a candidarsi.

Nella liste potrebbe apparire anche quello di Andrea Columbano, ex consigliere ed ex assessore all’Urbanistica nell’amministrazione del sindaco Rosanna Giudice, impegnato proprio in questi ultimi giorni nella costituzione della sezione isolana del Partito Sardo d’Azione.

Non sono, allo stesso tempo, da escludersi eventuali candidature da entrambe le barricate che compongono l’attuale Consiglio comunale. Come ad esempio quella dell’assessore al Bilancio Claudio Tollis, esponente di Forza Italia, nonché quella del consigliere d’opposizione Mauro Bittu del Partito Democratico. Insomma, tutto ancora da decidere, ma le manovre nei partiti sono già inziate in vista del voto.

