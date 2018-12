La Nannini torna in Sardegna: concerto a Castelsardo per Capodanno

Capodanno a Castelsardo.

Il Capodanno in piazza a Castelsardo sarà animato dalla big Gianna Nannini, la numero uno tra le rocker italiane. La sua carriera prosegue con grande successo, basti pensare ai 20mila fan che hanno cantato con lei a Golfo Aranci per il concerto di questa estate.

Il 31 dicembre arriverà lei, la grande big per salutare il 2019 e non mancheranno gli ormai tradizionali fuochi d’artificio dalle terrazze del Castello dei Doria del paese. Sarà un Capodanno che vedrà migliaia di persone in un dei borghi più caratteristici d’Italia.

