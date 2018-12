Incendio a Olbia.

Paura questa mattina, intorno alle 5.30, in un appartamento nel quartiere Sa Minda Noa a Olbia. Un incendio è partito in un appartamento fortunatamente disabitato. Molta paura tra i residenti del palazzo ma l’intervento immediato dei vigili del fuoco ha riportato in breve tempo la situazione alla normalità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia che stanno eseguendo delle indagini per capire la natura dell’incendio.

