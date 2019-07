Polemica sul concerto di Jovanotti.

Infuria la polemica sull’utilizzo dei volontari per la pulizia dell’area dove si terrà il Jova Beach Party. È notizia dei giorni scorsi, infatti, che la cooperativa Erika, incaricata del supporto logistico per il concerto, stesse cercando volontari, i Beach Angels, che aiutassero a rendere sostenibile la gestione dei rifiuti durante l’evento. Prassi consolidata in tutte le tappe del tour.

Tanti i commenti all’iniziativa, soprattutto, negativi. “I giovani devono lavorare con una buona paga”, si legge nelle pagine social. “Il volontariato si offre, non si cerca per offrire lavoro”, prosegue un utente web. E ancora: “Spero che i ragazzi non si facciano sfruttare”, commenta un altro.

Nel dibattito si inserisce anche il noto filosofo Diego Fusaro. Anche lui si è voluto occupare dell’argomento e proprio della tappa di Olbia del tour. “Jovanotti cerca volontari per il suo concerto di Olbia – scrive Fusaro – Chissà se anche questa l’ha appresa al Bildeberg”.

