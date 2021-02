Concessioni balneari, commissariati 3 Comuni della Gallura

Esulta Federbalneari Sardegna.

Nuovo capito della battaglia sulle concessioni balneari in Gallura e in Sardegna. Ok alla delibera di giunta regionale che di fatto commissaria i Dirigenti di 7 Comuni dell’Isola riottosi alle leggi nazionali.

Si tratta di Olbia, Arzachena, Posada, Loiri Porto San Paolo, Cagliari, Quartu e Orosei. “I commissariamenti sono stati portati in giunta dall’assessore regionale Quirico Sanna, , il quale ha creduto di poter portare a termine questa azione politica senza precedenti – spiega il segretario di Federbalneari Sardegna Claudio Maurelli. Atto dovuto salvare le famiglie sarde? Assolutamente si, ma un conto è sostenere questa battaglia senza mai esporsi ed un conto è firmare la delibera”.

“Nonostante questi ostacoli che hanno ritardato l’emanazione della delibera, noi sul piano penale siamo andati avanti denunciando i dirigenti di Arzachena, Olbia e Posada penalmente per omissioni/abuso in atti d’ufficio e questa delibera fa comprendere che la strada intrapresa è quella giusta – spiega il presidente di Federbalneari Mario Isoni – . Del resto i dirigenti di questi Comuni non potevano pensare di fare atti contro legge e mettere sul lastrico famiglie sarde senza assumersi neanche la minima responsabilità. Ora non rischiano più solo le famiglie ma anche chi firma atti a nostro avviso illegittimi. Era importante ristabilire una cosa dimenticata da anni ormai ovvero “l’equità di trattamento”.

“Dispiace perché abbiamo fatto di tutto per scongiurare questa operazione contro quei pochi Dirigenti, ma evidentemente talvolta bisogna difendersi per far capire che la legge va rispettata”, conclude Isoni.

