L’acquisto dei defibrillatori sulle spiagge.

Gli stabilimenti balneari di Olbia e Golfo Aranci si alleano per rendere le spiagge più sicure. Gli stabilimenti che fanno parte dell’associazione “Mari di Terranova” hanno acquistano recentemente, infatti, 18 nuovi defibrillatori, che sono stati messi a disposizione del personale di soccorso e che opera sulla spiaggia.

Una scelta che si inserisce pienamente nella campagna per creare anche in Gallura delle aeree cardioprotette, in modo da poter soccorrere prontamente chi ha un malore, con maggiori probabilità di salvargli la vita.

I defibrillatori sono di un modello che garantisce una protezione totale da polvere, sabbia, forti getti d’acqua e salsedine e sono stati interamente pagati dalle strutture balneari. L’associazione “Mari di Terranova” non è nuova ad iniziative di questo tipo. Già l’anno scorso si era distinta per aver dotato le sue spiagge in concessione della carrozzina da mare per disabili. Quest’anno ha realizzato anche una brochure per spiegare ai turisti le bellezze del territorio.

“Assicurare il benessere di tutti è una nostra priorità e da questa consapevolezza è nata la nostra associazione – spiega Gianluca Casula -. Abbiamo ritenuto indispensabile cardioproteggere tutte le strutture di Olbia e Golfo Aranci, augurandoci che sempre più imprenditori seguano il nostro esempio”. Ma c’è di più. Durante l’inverno, quando gli stabilimenti saranno chiusi, i defibrillatori saranno consegnati agli istituti scolastici della zona, contribuendo a renderli sicuri.

(Visited 211 times, 211 visits today)