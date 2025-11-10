Nuova condotta di Abbanoa, problemi con l’acqua a Olbia e dintorni

Lavori in una condotta sul Rio Padrongianus problemi con l’acqua a Olbia e dintorni

Problemi con l’acqua a Olbia e dintorni giovedì 13 novembre per i lavori in programma di Abbanoa su una nuova condotta.

“Per la giornata di giovedì 13 novembre 2025 i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento della nuova condotta realizzata nell’attraversamento fluviale sul Rio Padrongianus, all’interno del Parco Fluviale Del Padrongianus, nel territorio del Comune di Olbia. Per poter procedere, i tecnici del Gestore dovranno interrompere il flusso idrico in uscita dall’impianto di sollevamento idrico di Monte Freare”.

“Pertanto, dalle 8.30 fino alla conclusione delle operazioni, prevista per le 18.30, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle frazioni di Murta Maria nel Comune di Olbia, Porto San Paolo e Vaccileddi nel Comune di Loiri Porto San Paolo, a San Teodoro centro e nelle frazioni di Monte Petrosu, Punta Molara, Cala Ginepro, Cala Girgolu, L’Aldia Bianca, Lu Muvruneddu, Lu Fraili, La Traversa, Li Mori, La Suaredda Di Sutta, Li Scopi, Coda Cavallo e Nuragheddu. Il servizio riprenderà a pieno regime a completamento dell’intervento”.

“Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24”.

