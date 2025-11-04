L’acqua di Costa Paradiso passa nelle mani di Abbanoa

Accorto tra Comune, Abbanoa ed Egas per il servizio idrico di Costa Paradiso

Sarà Abbanoa a occuparsi dell’acqua di Costa Paradiso, accordo per il servizio idrico tra Egas e Comune di Trinità d’Agultu.

“È stato firmato l’atto tra l’EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, Abbanoa S.p.A. e il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, per il trasferimento della gestione delle infrastrutture idropotabili del comprensorio di Costa Paradiso al gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna”.

“La sottoscrizione dell’atto, che segna la prima fase del percorso di integrazione del servizio idrico locale, è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il Comune, alla presenza del sindaco Giampiero Carta, del presidente di EGAS Fabio Albieri, del presidente e del direttore generale di Abbanoa Giuseppe Sardu (in collegamento da remoto) e Stefano Sebastio, oltre a Cristiano Camilleri, consigliere del CdA di Abbanoa e del Presidente del comprensorio di Costa Paradiso Emanuele Pileri”.

“Con la firma dell’atto, la rete idrica di Costa Paradiso entra ufficialmente nel perimetro del Servizio Idrico Integrato regionale, segnando la conclusione di un lungo percorso di collaborazione istituzionale tra Comune, EGAS e Abbanoa. La presa in carico riguarda, in questa prima fase, la sola rete idrica, composta da circa venticinque chilometri e mezzo di condotte, oltre alla rete di adduzione principale e a quattro serbatoi di accumulo. Le fasi successive, già programmate, prevedono l’estensione del trasferimento anche alle reti fognarie e di depurazione, una volta completati gli interventi di adeguamento e collaudo delle opere a cura del Comune”.

Gli interventi e le risorse stanziate

“Il Piano degli interventi predisposto da Abbanoa prevede un investimento complessivo di 11,2 milioni di euro al netto dell’IVA, finalizzato a garantire la funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture idriche del comprensorio. La prima linea di azione, del valore di oltre 500 mila euro, è dedicata alla messa in sicurezza e all’adeguamento immediato delle reti, con l’eliminazione delle situazioni di maggiore vulnerabilità, il miglioramento della sicurezza dei punti di presa e dei serbatoi e l’adeguamento delle apparecchiature idrauliche e dei sistemi di regolazione della pressione”.

“La seconda linea di intervento, del valore di oltre 8 milioni di euro, riguarda il medio e lungo termine e punta al rinnovo progressivo delle condotte e dei nodi di rete più vetusti, al potenziamento dei collegamenti con i serbatoi di accumulo e all’introduzione di sistemi di controllo e monitoraggio per una gestione più efficiente dei flussi. L’obiettivo è la riduzione delle perdite idriche, il miglioramento della continuità di erogazione e l’adeguamento delle infrastrutture agli standard di qualità e sicurezza previsti dal Servizio Idrico Integrato. Le restanti somme, pari a circa 2,5 milioni, sono destinate a spese tecniche, sicurezza, progettazione”.

Le prossime tappe

“Entro novanta giorni dalla firma, Abbanoa completerà la fase di acquisizione e attivazione delle infrastrutture. Durante questo periodo saranno effettuate le comunicazioni agli utenti per la regolarizzazione delle forniture individuali, la lettura “spartiacque” dei contatori che segnerà il passaggio ufficiale alla gestione Abbanoa e l’attivazione dei nuovi contratti con la chiusura del precedente sistema condominiale. Seguirà quindi l’avvio della seconda fase, che riguarderà la presa in carico delle reti fognarie e dell’impianto di depurazione, fino al raggiungimento della gestione integrata dell’intero servizio idrico nel comprensorio di Costa Paradiso”.

Egas, Abbanoa e Comune su Costa Paradiso

“Con questa firma – ha dichiarato Fabio Albieri, presidente di EGAS – restituiamo a Costa Paradiso un servizio idrico pienamente pubblico e coordinato, frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, gestore e comunità locali. È un passo decisivo verso una gestione stabile e trasparente del servizio idrico, che garantirà standard uniformi e investimenti mirati a beneficio dei cittadini e del territorio”.

“Aggiungiamo un nuovo e importante tassello – ha sottolineato Giuseppe Sardu, presidente di Abbanoa – nell’estensione del perimetro d’ambito in cui opera Abbanoa. L’acquisizione del servizio idrico a Costa Paradiso segue quanto avvenuto in altre località costiere dell’Isola, come Funtana Meiga a Cabras, diverse lottizzazioni minori in altri centri e la presa in carico di interi Comuni come Burcei e Sant’Anna Arresi. Da quando siamo in carica, come Consiglio d’Amministrazione abbiamo fortemente sostenuto una nuova politica aziendale di vicinanza e sostegno delle esigenze delle comunità locali con l’obiettivo di risolvere situazioni critiche che si protraevano addirittura oltre dieci anni: proprio come il caso di Costa Paradiso”.

“Sono molto soddisfatto: dietro questo risultato c’è un grande lavoro di squadra da parte del Comune. È un traguardo importante, raggiunto con l’impegno di tutti. Desidero ringraziare per questo grande risultato il Presidente di Abbanoa, il Presidente di Egas Fabio Albieri, il Presidente della Comunità Emanuele Pileri, oltre ai tecnici Gian Piero Cassitta e Giovanni Battista Moretti, responsabile dell’Ufficio Tecnico” – ha aggiunto il sindaco Giampiero Carta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui