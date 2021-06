Il tribunale di Olbia.

L’amministrazione comunale vuole riportare il tribunale a Olbia. Per questo motivo è stato stanziato mezzo milione per riqualificare l’immobile di via Roma.

I fondi sono contenuti nella variazione di bilancio, che ieri è stata votata in Consiglio comunale. La sede del tribunale a Olbia è assente ormai da anni e per riportarla manca almeno la messa in sicurezza dei locali. In questo modo, l’amministrazione comunale spera che un giorno la città possa riavere la sua sede staccata come un tempo.

