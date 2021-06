Le bancarelle estive di Olbia.

La presenza delle bancarelle estive a Olbia in via Principe Umberto e al Corso ha sempre segnato l’arrivo dell’estate in città. Ma questo, come quello passato, è un anno un po’ diverso.

Perché quello che differenzia l’estate del 2021 è uno spiraglio di ottimismo da parte di molti commercianti e dei lavoratori del settore. “Rispetto allo scorso anno non è male, sopratutto nel fine settimana, dove si vedono anche stranieri e sardi provenienti dal sud”, ha detto Fausto Tedde, della bancarella di bigiotteria che gestisce con la famiglia. “Quest’anno sembrerebbe che ci sia più movimento – ha proseguito Maria Ivlyeva, che lavora in uno stand che vende cosmetici prodotti biologici -. In settimana ce n’è poco, ma un po’ di stranieri ci sono. Sono positiva perché sentendo molti dei miei conoscenti, che non riescono a prenotare perché gli hotel sono pieni, deduco che stanno arrivando molti turisti”.

Quello che hanno riscontrato un po’ tutti i commercianti di via Principe Umberto è la maggior presenza di stranieri, che l’anno scorso erano mancati. Qualcuno è dell’opinione contraria e non avverte questa inversione di tendenza. “Non c’è quasi nessuno, se non cambia la situazione nei mesi successivi la vedo tragica”, ha replicato un esercente. Conferma lo stesso anche la bancarella accanto. “Non c’è molta gente, gli altri anni, tranne il 2020, venivano molti più turisti – ha dichiarato Gabriele Sanna di Olbia, dipendente in un altra rivendita di bigiotteria -. Di giorno non c’è nessuno, poi non arrivano crociere e con il caldo nemmeno la gente di Olbia viene qui a passeggiare. Resto comunque ottimista, perché la situazione quest’anno è diversa, la gente si sta vaccinando ed è più consapevole”.

