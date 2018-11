Il convegno.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura organizzerà il Convegno dal titolo “Venti anni di Organi democraticamente eletti. Proposte ed opportunità per un nuovo ruolo dei Consorzi di Bonifica in Sardegna”, che si terrà nella giornata del 24 Novembre 2018, ore 9 e 30, in Olbia presso la sala Eccelsa dell’aeroporto Costa Smeralda. Il convegno è stato organizzato per la ricorrenza dei venti anni di gestione democratica dell’Ente da parte degli agricoltori del territorio.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura può sembrare, relativamente, giovane, anche se nasce molto tempo prima, esattamente nel 1956 con legge 501, ma, in attesa di essere formalmente istituito, la gestione fù eseguita dall’allora ERSAT. L’istituzione avvenne con DPGR n°219 del 20.07.1994, ma solo nel 1998 vengono effettuate le elezioni consortili che eleggono i primi Organi democratici dell’Ente.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura si estende per 205.580 ettari, comprendendo al suo interno ben 17 Comuni della Provincia di Sassari ex Provincia Olbia Tempio. Attraverso le sue opere irrigue, principalmente, garantisce il vettoriamento della risorsa proveniente dall’unica diga operativa presente nel territorio, quella del Liscia, che con un invaso di oltre 104 Mmc, assicura l’erogazione della preziosa risorsa idrica a favore degli utenti consortili.

I Consorzi attualmente si occupano della gestione del servizio idrico settoriale agricolo e di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo e della gestione, sistemazione, adeguamento funzionale, ammodernamento, manutenzione e realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell’acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante.

Ancora si occupano, perché presenti nel territorio con proprie strutture ed organici, del presidio dello stesso e provvedono alle attività di difesa idraulica ed ambientale, appositamente delegate dalla Regione. Infine, considerata l’importante urbanizzazione avvenuta sul territorio, attraverso le condotte dello stesso Ente vengono garantite le forniture di acqua grezza per aree verdi comunali, turistiche artigianali ed industriali. Sarà l’occasione, ripercorrendo questi venti anni, per discutere sull’attuale inquadramento normativo regionale dei Consorzi di Bonifica, raffrontarlo con le esperienze provenienti da altre Regioni d’Italia e capire quali possibilità di sviluppo ed opportunità esistono per i ns Enti di bonifica.

Perché partendo dal principio costituzionale di sussidiarietà, solo coloro che fanno parte di un territorio, sono capaci di veicolare istanze ed individuare adeguate soluzioni per lo sviluppo dello stesso.

