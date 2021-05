Il monitoraggio della fondazione Gimbe in Sardegna.

Migliora la situazione coronavirus in Sardegna che va verso la conferma della zona bianca da giugno: buone notizie anche i dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Numeri ancora in miglioramento per l’Isola, come anche nel resto d’Italia.

Il report settimanale.

Migliorano tutti gli indici nella settimana dal 5 all’11 maggio rispetto a quella precedente. I casi attualmente positivi per 100mila abitanti scendono da 945 a 868, mentre la variazione percentuale segna un – 42,5%. Dagli indicatori è emerso che i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid scendono 13% (-4%), mentre quelli in terapia intensiva restano stabili 19%

La situazione in Italia.

Per quanto riguarda l’Italia, il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 12-18 maggio 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (43.795 vs 63.409) e decessi (1.215 vs 1.544). In calo anche i casi attualmente positivi (315.308 vs 363.859), le persone in isolamento domiciliare (302.080 vs 346.866), i ricoveri con sintomi (11.539 vs 14.937) e le terapie intensive (1.689 vs 2.056).

