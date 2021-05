Cade in moto a Rena Majore, trasportato in ospedale con l’elicottero

L’incidente questa mattina.

Incidente nella tarda mattinata nella frazione di Rena Majore. Per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista di Sinnai è caduto violentemente a terra riportando diverse ferite.

Subito sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il centauro in elisoccorso all’ospedale di Sassari con un trauma cranico.

Sul posto presenti anche le forze dell’ordine i rilievi volti a chiarire la dinamica dell’incidente.

