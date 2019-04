Voli non disponibili.

Impossibile prenotare un volo da e per Olbia da oggi in poi. Sul sito della compagnia Air Italy che effettua i collegamenti con gli aeroporti di Roma e Milano, le date con le caselle selezionabili si fermano a oggi. E anche per la giornata di oggi, 19 aprile, compare la voce: “il volo selezionato non è disponibile”.

Mentre con la compagnia Alitalia i voli sono disponibili e in continuità territoriale. La soluzione temporanea che Alitalia e Air Italy pare abbiano proposto di gestire insieme i voli da Olbia per Roma e Milano fino a Pasqua forse non è la soluzione che Air Italy sta attuando realmente.

Il caos sui voli rimane per tutto questo fine settimana di Pasqua. Voli al completo e non disponibili. Sono centinaia i passeggeri confusi e preoccupati di arrivare o meno alla propria destinazione.

(Visited 153 times, 159 visits today)