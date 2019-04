Le previsioni per il ponte pasquale.

La Geasar S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto di Olbia, per le giornate del ponte Pasquale (tra giovedì 18 aprile e lunedì 22 aprile) stima un flusso di circa 45.000 passeggeri tra arrivi e partenze, per un totale di 318 voli.

Rispetto alla Pasqua dello scorso anno, che ricadeva nel mese di marzo, si prevede una crescita del +26%.

Durante il ponte pasquale lo scalo di Olbia offrirà collegamenti per 8 mercati per un totale di 38 destinazioni operate dai principali vettori, come: Air Italy, Alitalia, Condor, easyJet, Edelweiss, Eurowings, Iberia, Lufthansa, Norwegian, Transavia, Transavia France, Tuifly, Volotea e Vueling.

Nel dettaglio, l’Aeroporto di Olbia sarà collegato con le seguenti destinazioni: Francia (Bordeaux, Deauville, Lille, Lyone, Marsiglia, Nantes, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly e Strasburgo), Germania (Amburgo, Berlino Schoenefeld, Berlino Tegel, Colonia, Dusseldorf, Francoforte, Hannover, Monaco, Norimberga e Stoccarda), Inghilterra (Bristol, Londra Gatwick e Londra Luton), Olanda (Amsterdam), Spagna (Barcellona e Madrid), Svezia (Stoccolma) e Svizzera (Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo).

Per quanto riguarda il mercato domestico Olbia sarà collegata con: Milano (Linate e Malpensa), Roma, Bologna, Torino, Napoli, Verona e Venezia.

