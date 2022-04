L’ok con la compagnia Ita anche per i voli a Olbia.

Stop da parte della Regione al bando sull’affidamento dei voli in continuità territoriale per gli aeroporti dell’Isola e gli scali nazionali di Milano Linate e Fiumicino. E’ stata accolta così la proposta di Ita Airways, che ha accettato per la durata di 1 anno, dal 15 maggio del 2022 al 14 maggio del 2023, gli oneri di servizio pubblico su 6 rotte, senza ricevere compensazione economica e senza usufruire di diritti esclusivi.

La funzionaria ha dato atto dell’inefficacia della procedura di gara aperta per la gestione in esclusiva del servizio aereo di linea che sarebbe dovuta durare 2 anni e prendere il via l’1 ottobre scorso, prevedendo compensazioni finanziarie per le compagnie, che invece, resteranno nelle casse regionali.

Ora, dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, la compagnia Ita svolgerà un servizio di 3 voli al giorno da e per le rotte di Linate e Fiumicino, che diventeranno 4 nei mesi di luglio e agosto. Per quanto riguarda gli altri 2 restanti aeroporti, anche da e per Alghero saranno 3 i voli giornalieri e sette da e per Cagliari da maggio ad ottobre (6 voli al giorno da novembre) su Roma e quattro su Linate da maggio a giugno, 5 voli a luglio, e 6 da agosto ad ottobre per tornare poi a 4 voli da novembre.

Il bando ha definito anche gli orari e le tariffe previste per i sardi, che saranno di 39 euro su Fiumicino e 47 euro su Linate, tasse e oneri esclusi. Sarà necessario capire quali orari coprirà adesso la concorrente Volotea, che ha già presentato la formale richiesta alla Regione di poter volare, altrettanto senza compensazioni e senza l’esclusiva, per 1 anno sulle rotte di Olbia e Cagliari da e per Linate e Fiumicino.