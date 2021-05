Oltre 700 persone controllate agli arrivi nei porti della Gallura

Sono 6 le contestazioni rilevate in Sardegna.

Sono state oltre 700 le persone controllate agli arrivi nei porti della Gallura tra le ore 18 del primo maggio e le ore 18 del 2 maggio. In campo ancora il Corpo forestale della Regione impegnato per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria.

In Sardegna sono stati effettuati 2.009 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 700 nell’aeroporto di Cagliari e 250 in quello di Alghero; 680 nel porto di Olbia, 145 in quello di Porto Torres, 175 a Cagliari e 59 a Santa Teresa di Gallura. Sono stati effettuati anche 78 controlli nel territorio e notificate sei contestazioni in provincia di Oristano.

