La grande cucina giapponese sbarca a Porto Cervo con il nuovo ristorante Zuma

Il nuovo ristorante giapponese in Costa Smeralda.

Smeralda Holding, società controllata da Qatar Holding proprietaria dei principali asset turistici a 5 stelle della Costa Smeralda, sigla una partnership con Azumi Ltd, premiata multinazionale attiva nella ristorazione, presente a livello internazionale con numerosi brand e location dallo stile raffinato.

Grazie all’accordo, la Costa Smeralda incrementa ulteriormente la propria proposta gastronomica con l’apertura di Zuma a Porto Cervo nella primavera 2022. Già presente in Italia con l’acclamato indirizzo nel cuore di Roma, Zuma offre una versione sofisticata della tradizionale cucina giapponese Izakaya.

La collaborazione con brand di fama internazionale rientra nella strategia di sviluppo e diversificazione dell’offerta turistica sostenuta dall’importante piano di investimenti quinquennale avviato nel 2017 dal Gruppo Smeralda Holding.

Azumi, creata da Rainer Becker e co-fondata da Arjun Waney,è una realtà internazionale nel settore della ristorazione nata nel 2002 con l’apertura del primo Zuma London. Attualmente il brand è presente in 11 location nel mondo e 5 destinazioni stagionali. Il concept culinario di Zuma, per il quale Chef Rainer Becker ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, prevede una versione contemporanea dell’autentica cucina giapponese.

La sinergia con una realtà vibrante come Zuma permette di aggiungere un elemento distintivo e di attrarre con sempre maggior vigore quella clientela raffinata e cosmopolita che è di casa nei ristoranti del brand. La volontà di creare ambienti eleganti anche nel design si sposa a un approccio rilassato ma attento nel servizio, dove è naturale sentirsi a proprio agio. Questi stessi elementi sono in sintonia con la Costa Smeralda, una destinazione che sa coniugare lusso e autenticità come nessun’altra al mondo.

“La partnership con Azumi Ltd è un ulteriore segnale che Smeralda Holding lancia al mercato turistico internazionale per ribadire la propensione all’innovazione e alla differenziazione che ha contraddistinto la nostra strategia degli ultimi anni – afferma Mario Ferraro CEO di Smeralda Holding – . Con Zuma condividiamo la capacità visionaria, la contemporaneità e l’internazionalità uniti alla conservazione dei valori autentici della propria cultura. È questo approccio che ricerchiamo in tutte le nostre collaborazioni e nel quale crediamo fortemente per aumentare ulteriormente l’attrattiva della Costa Smeralda”.

“Siamo felici di inaugurare un secondo ristorante in Italia dopo il successo di Zuma Roma, inaugurato nel 2016 – commenta Sven Koch, CEO di Azumi Ltd – . La Costa Smeralda offre un ambiente certamente speciale. È con orgoglio che annunciamo la partnership con Smeralda Holding, grazie al lavoro in tandem con Mario Ferraro e la sua squadra. Siamo certi sarà per tutti noi un progetto emozionante“.

