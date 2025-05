I carabinieri hanno fatto controlli nei B&b tra San Teodoro e Budoni

Per tutto il mese controlli dei carabinieri in B&b e affittacamere tra San Teodoro e Budoni per verificare i codici Cin e altre norme.. Tante le irregolarità registrate, soprattutto tra chi non è in regola con i codici necessari per la locazione. L’operazione della Compagnia dei carabinieri di Siniscola è partita il 5 maggio e ha portato sanzioni per oltre 30mila euro

Questo il risultato dei controlli, arrivati fino a Dorgali

Il 4 maggio, nel comune di Budoni , è stato sanzionato amministrativamente un B&b poiché abusivamente pubblicizzato sul web e perché sprovvisto dei requisiti necessari. La sanzione pecuniaria irrogata ammonta a 4.000 euro ed è affiancata dalla richiesta al Comune di emissione dell’ordinanza di chiusura della struttura;

– disposta la chiusura di un B&b poiché sprovvisto dei requisiti necessari ad operare

– è stato sanzionato con 1.666 euro di multa un affittacamere per mancata esposizione in situ e la mancata pubblicizzazione on line dei codici CIN/IUN;

– applicata la sanzione di 2.666 euro verso un altro affittacamere poiché ha messo a disposizione della clientela un numero di posti letto superiore a quelli autorizzati.

La stangata a San Teodoro

Anche il gestore di un affittacamere di San Teodoro è stato denunciato per l’omissione della comunicazione alla Questura delle generalità degli alloggiati. È stato anche sanzionato per un totale di euro 9.322 per l’omessa esposizione dei tariffari, dei codici CIN/IUN, poiché sprovvisto di assicurazione e per le omesse comunicazioni a fini statistici;

