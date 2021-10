Controlli della Guardia di finanza, scoperta un’evasione da più di 3 milioni di euro

I controlli della Guardia di finanza.

Continua l’azione della Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione fiscale, con lo specifico intento di individuare, in questo particolare periodo storico caratterizzato da un’emergenza sanitaria – che sta riverberando i suoi effetti negativi tanto in ambito sanitario quanto sul tessuto economico della società -, le fattispecie illecite più gravi e pericolose che minano seriamente l’integrità e l’equilibrio dei mercati e del sistema tributario.

L’opera delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari è quindi orientata contro i fenomeni di grande evasione ed elusione fiscale, in un periodo di crisi economica in cui gli effetti distorsivi della concorrenza e del mercato provocati dall’evasione e dalle frodi fiscali sono accentuati.

Nelle ultime settimane, i Finanzieri in servizio presso i diversi Reparti dislocati nell’intera provincia, hanno concluso svariati interventi sul territorio nei confronti di imprese, operanti nell’e-commerce, nei settori dell’edilizia, del giardinaggio, dei servizi contabili e sanitari, nella ristorazione e nel trasporto merci e che hanno permesso di scoprire la sottrazione al Fisco di ricavi per oltre 3,1 milioni di euro, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche per più anni nonostante la continua operatività, da parte di taluni tra i contribuenti sottoposti ad ispezione fiscale ed una evasione dell’iva ammontante a circa 4 milioni di euro.

L’azione “chirurgica” della Guardia di Finanza verso i fenomeni di evasione ed elusione fiscale maggiormente distorsivi della concorrenza e del mercato si fonda su un processo di selezione basato su specifiche analisi di rischio prevedenti la valorizzazione delle numerose informazioni e risultanze ritraibili dalla quotidiana attività di controllo economico del territorio e dalle banche dati in uso al Corpo.