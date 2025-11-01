I controlli di Halloween a Olbia.

Durante la notte di Halloween, i carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro di Olbia per garantire sicurezza e rispetto delle normative nei luoghi della socialità e lungo le principali arterie stradali. L’attività è stata condotta dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (Nas) e dell’Ispettorato del Lavoro (Nil) di Sassari, in un servizio coordinato che ha interessato l’intera nottata.

Le verifiche si sono concentrate sia sugli esercizi pubblici del centro storico sia sulla circolazione stradale. Nel corso delle operazioni, sono stati controllati oltre cinquanta veicoli e identificate numerose persone. Un locale commerciale del centro storico è stato chiuso immediatamente per gravi irregolarità, mentre altri esercizi sono stati sanzionati per oltre 13mila euro, soprattutto per violazioni legate all’igiene e alla tracciabilità alimentare, ambiti nei quali anche piccole trasgressioni possono rappresentare rischi concreti per la salute pubblica.

L’intervento dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ha permesso di verificare il rispetto dei protocolli igienico-sanitari e di prevenire potenziali contaminazioni, proteggendo in maniera tangibile cittadini e turisti. Sul fronte della sicurezza stradale, un automobilista è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

