Carta Dedicata a Te, al via l’assegnazione a Sant’Antonio di Gallura

A Sant’Antonio di Gallura la Carta Dedicata a Te.

È scattata la fase operativa per l’assegnazione della “Carta Dedicata a Te” anche nel comune di Sant’Antonio di Gallura. La misura, un’iniziativa del Governo gestita dall’Inps, rappresenta un’iniezione di liquidità di 500 euro destinata ai nuclei familiari residenti che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica. L’obiettivo è fornire un aiuto tangibile per l’acquisto di beni di prima necessità, ma anche per coprire i costi di carburante e degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Un pacchetto di sostegno vitale in un contesto economico che continua a mettere a dura prova i bilanci domestici.

Criteri e selezione: Isee sotto la lente.

Il contributo di 500 euro viene erogato in un’unica soluzione per nucleo familiare. L’Inps ha effettuato la selezione dei beneficiari basandosi su due criteri principali: un’attestazione Isee non superiore a 15.000 euro e la composizione del nucleo. Per garantire la massima trasparenza e allo stesso tempo la tutela della privacy, il Comune ha pubblicato l’elenco degli ammessi, identificando i cittadini esclusivamente tramite il numero di protocollo dell’attestazione Isee 2025. Un metodo che impone ai residenti interessati di consultare con urgenza la graduatoria, incrociando il numero di protocollo riportato sul proprio Isee con quello presente nell’elenco comunale.

La chiave per il ritiro: la comunicazione ufficiale.

Prima di recarsi all’Ufficio Postale, i beneficiari devono compiere un passaggio fondamentale: ritirare la comunicazione ufficiale dei Servizi Sociali del Comune. La lettera può essere ritirata presso gli uffici comunali nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario che va dalle 9:30 alle 11:30.

Come funziona il ritiro.

La carta può essere ritirata in qualunque Ufficio Postale, preferibilmente dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese. Al momento del ritiro è necessario presentare la comunicazione dei Servizi Sociali, un documento d’identità in corso di validità e il Codice Fiscale o la Tessera Sanitaria.

Già beneficiari dal 2024: Per coloro che erano già in possesso della Carta e sono stati riconfermati nell’elenco 2025, l’importo sarà accreditato in automatico sulla vecchia carta. Non è necessario recarsi in Ufficio Postale. In caso di smarrimento, è possibile chiederne la sostituzione in Posta, previa presentazione della denuncia alle autorità.

Attenzione alle scadenze tassative.

Le somme, che sono state accreditate dall’Inps a partire da ottobre 2025, sono vincolate a termini di utilizzo stringenti e inderogabili: Primo utilizzo obbligatorio: ciascun beneficiario deve effettuare almeno un primo utilizzo della carta entro e non oltre il 16 dicembre 2025. Il mancato rispetto di questa data comporta la decadenza dal beneficio. Termine finale: L’intero importo accreditato dovrà essere integralmente utilizzato entro la scadenza ultima del 28 febbraio 2026.

Le famiglie di Sant’Antonio di Gallura sono dunque invitate a muoversi con tempestività sia per la verifica del proprio Isee in graduatoria che per il ritiro della comunicazione, garantendosi così l’accesso a questo importante supporto economico.

