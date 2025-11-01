Ubriachi alla guida, tre denunciati dai carabinieri di Tempio

Denunciati per guida in stato di ebrezza dai carabinieri di Tempio.

Una notte di controlli ha caratterizzato le ore di Halloween a Tempio Pausania, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno svolto un’operazione straordinaria mirata a garantire la sicurezza e a prevenire gli incidenti stradali, con particolare attenzione ai comportamenti a rischio legati al consumo di alcol, soprattutto tra i più giovani.

L’attività, inserita nel quadro dei recenti potenziamenti del presidio del territorio, ha interessato il centro cittadino e le principali vie di collegamento. L’obiettivo dei militari era contrastare la guida in stato di ebbrezza, una delle principali cause di incidenti, soprattutto nelle notti di festa o durante gli eventi che richiamano numerosi partecipanti.

Diverse pattuglie della Compagnia e delle stazioni dipendenti sono state impegnate nel servizio, che ha portato al controllo di numerosi veicoli e di alcuni esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche, tre automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, dopo essere stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

L’attenzione dei carabinieri si è concentrata anche su due esercizi commerciali del centro, sottoposti a controllo per verificare il rispetto delle norme relative alla somministrazione di bevande alcoliche e agli orari di chiusura. Le operazioni, che si inseriscono in un più ampio piano di prevenzione, proseguiranno anche nei prossimi fine settimana con l’intento di tutelare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori e di scoraggiare comportamenti che possano mettere in pericolo l’incolumità pubblica.

