Quasi 750 persone controllate agli arrivi nei porti della Gallura

I controlli agli arrivi in Sardegna.

Sono state quasi 750 le persone controllate nei porti della Gallura, tra le ore 18 del 21 aprile e le ore 18 del 22 aprile, durante le verifiche del Corpo forestale in campo per vigilare sul rispetto delle norme stabilite agli arrivi in Sardegna.

Per quanto riguarda l’Isola sono stati effettuati 1.699 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 769 nell’aeroporto di Cagliari; 713 nel porto di Olbia, 104 a Porto Torres, 58 in quello di Cagliari, 29 a Santa Teresa e 26 ad Arbatax. E’ stata notificata una contestazione.

