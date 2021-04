Dalla Costa Smeralda a Badesi, riaprono gli hotel del gruppo Delphina

Investimenti per oltre 15 milioni di euro.

Oltre 15 milioni di investimenti che arricchiscono l’offerta degli hotel e resort Delphina, che si prepara ad accogliere i suoi ospiti da giugno in tutte le strutture.

Lo specialista delle vacanze nel Nord Sardegna ha aperto le prenotazioni dei suoi 12 hotel a 4 e 5 stelle, residence esclusivi, SPA e ville immerse in verdi giardini mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara.

Un’ospitalità mediterranea autentica che per la stagione 2021 si arricchisce di 15 milioni di nuovi investimenti realizzati negli ultimi 18 mesi. Eletta come migliore gruppo alberghiero italiano agli ultimi World Travel Awards, Delphina hotels & resorts dal 2018 è anche in Elite, il progetto di Borsa Italiana per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.

“Gli investimenti realizzati negli ultimi 18 mesi – dichiara Francesco Muntoni, fondatore e presidente della catena alberghiera sarda che gestisce e commercializza direttamente tutte le strutture – rientrano nella nostra visione a lungo periodo, che negli anni ci ha portato a crescere con coerenza con un’offerta sempre più ecosostenibile, che rispetta l’ambiente e valorizza uno stile di vita sano, la cultura e l’enogastronomia locale”.

Le novità per la stagione 2021.

Gli investimenti realizzati hanno visto protagonisti tutti gli hotel e i resort del gruppo, a partire dal Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura, eletto per la seconda volta miglior green resort d’Europa ai World Travel Awards 2020, a cui è si è aggiunta la vittoria a livello nazionale come “Italy’s Leading Green Resort”. Numerose le novità 2021 per questo resort “5 stelle in libertà” immerso in 28 ettari di parco, davanti a 1400 metri di spiagge e calette di sabbia bianca che guardano gli arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica. Completate tutte le piscine private delle Suite Arcipelago, pensate per soddisfare le esigenze del segmento di mercato di fascia alta, che può raggiungere il resort anche con il transfer in elicottero. A breve sarà terminata anche la nuova Penthouse Arcipelago, una delle soluzioni alberghiere più esclusive della Sardegna. Oltre 300 metri quadri di superficie con salotti esterni e solarium, a cui si aggiunge un ampio giardino ad uso esclusivo degli ospiti circondato dalla macchia mediterranea e con una piscina privata dal panorama unico che spazia da Bonifacio all’Arcipelago di La Maddalena.

Coinvolto negli investimenti anche il Resort & SPA Le Dune di Badesi: all’ampliato orto biologico si aggiunge una fattoria di 5 ettari con orto, frutteto, vigna e oliveto per conoscere le piante e coltivazioni tipiche, aperto alle visite di adulti e bambini. Previsto anche il restyling delle camere dell’Hotel Le Palme e l’ampliamento della spaghetteria della spiaggia.

Per un soggiorno sereno e confortevole la catena alberghiera promuove il Protocollo Delphina Vacanza Sicura, progetto attuato per garantire la sicurezza di ospiti e collaboratori: “L’ospitalità sicura è la nostra priorità. – prosegue Muntoni – Dallo scorso anno abbiamo messo in atto con successo procedure semplici e chiare per tutti gli hotel e resort, residence e ville seguendo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e le normative del Governo italiano”.







