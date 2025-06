Controlli a San Teodoro e Budoni: denunce e patenti ritirate

I controlli dei carabinieri a San Teodoro e Budoni.

È stata una notte di controlli quella appena trascorsa nei territori di San Teodoro e Budoni, dove la Compagnia carabinieri di Siniscola ha dispiegato 20 militari in un servizio straordinario volto a contrastare gli effetti più pericolosi della cosiddetta “movida del fine settimana”. L’obiettivo principale dell’operazione, portata avanti nella notte tra venerdì e sabato, è stato quello di prevenire gli incidenti stradali spesso causati dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovani che frequentano locali notturni, discoteche e altri luoghi di aggregazione turistica.

I controlli si sono concentrati sulle principali vie di transito da e verso i due centri costieri, con un’attenzione particolare alla strada statale 131 Dcn in direzione Olbia, dove è stato istituito un posto di blocco prolungato che ha consentito l’identificazione e il controllo di oltre settanta conducenti. Tra questi, quattro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, avendo superato ampiamente il limite alcolemico consentito, mentre per altri dieci è scattata una sanzione amministrativa per valori compresi tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. In un caso emblematico, un’intera comitiva in uscita da un locale è risultata totalmente impossibilitata a mettersi alla guida, non essendoci tra i presenti alcuna persona sobria nell’ora precedente al controllo.

Oltre alla prevenzione degli incidenti stradali, l’attività dei militari si è estesa anche alle aree prossime alle discoteche e ai luoghi affollati, dove è stata rivolta particolare attenzione al contrasto del consumo di droghe e alla prevenzione di episodi violenti. Nel corso della notte sono state denunciate due persone trovate in possesso di coltelli a serramanico, giudicati strumenti atti a offendere in assenza di giustificato motivo.

Nella fitta rete dei controlli è finito anche un 29enne che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione senza alcuna autorizzazione, venendo così denunciato per evasione. Altri nove giovani maggiorenni sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di piccole quantità di marijuana, hashish e cocaina.

Dal Comando provinciale dei carabinieri di Nuoro è arrivato un monito chiaro. Portare armi bianche in contesti pubblici rappresenta un rischio concreto per la sicurezza collettiva, così come mettersi alla guida dopo aver consumato alcolici. Le Forze dell’Ordine hanno invitato i cittadini a scegliere con responsabilità un conducente sobrio all’interno dei gruppi, così da garantire spostamenti sicuri a tutti gli utenti della strada. Le attività di controllo, fanno sapere i carabinieri, continueranno anche nelle prossime settimane estive, con l’eventuale impiego di kit salivari per accertare il pregresso utilizzo di sostanze stupefacenti tra chi si mette alla guida.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui