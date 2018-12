Controlli continui della Guardia di Finanza.

Ogni settimana vengono effettuati i controlli volti al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nelle scuole della città. La Guardia di Finanza sistematicamente con i cani anti droga, la polizia di Stato e la polizia locale effettuano questi accertamenti a sorpresa nelle scuole.

Sono controlli richiesti dalla Prefettura, continueranno per tutto l’anno scolastico in tutti gli istituti di Olbia e la Gallura. Sono verifiche nate per combattere lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. I controlli presso gli istituti sono svolti con l’ausilio delle unità cinofile specificatamente addestrate nella ricerca di sostanze stupefacenti. Gli ultimi controlli confermano i recenti dati sulla presenza degli stupefacenti negli istituti scolastici che si rivelano spesso uno dei primi luoghi in cui i giovani entrano in contatto con la droga.

(Visited 135 times, 146 visits today)