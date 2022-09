Contributi per le cooperative sociali, come fare domanda

Come fare domanda in Gallura.

Arrivano i contributi in conto occupazione a favore delle cooperative sociali di tipo B. Lo comunica l’Agci Gallura Nuoro per voce del suo presidente interprovinciale, Michele Fiori. Da lunedì 5 settembre, sarà operativo l’avviso pubblico dell’Assessorato regionale del lavoro per la concessione di contributi in conto occupazione a favore delle cooperative del territorio.

Questo importante strumento legislativo – comunica Michele Fiori – prevede azioni di promozione e sostegno del sistema cooperativistico regionale, sotto forma di rimborso delle retribuzioni erogate e liquidate dal soggetto proponente a ciascun socio lavoratore svantaggiato e non svantaggiato. Destinatari sono i soci lavoratori, svantaggiati e non svantaggiati, che siano alle dipendenze del soggetto proponente alla data di pubblicazione dell’avviso.

Requisito essenziale è quello essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa o consorzio di cooperative; servizio che Agci Gallura Nuoro assicura con un team di ben otto revisori incaricati (consulenti, commercialisti e CDL abilitati dal Mise).

La presentazione della DAT (Domanda di Aiuto telematica) per la concessione dell’aiuto potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it e potrà essere presentata dal soggetto proponente a partire dalle ore 10 del 5 settembre 2022 e fino alle ore 23.59 del 19 settembre 2022.