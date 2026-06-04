Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 5 giugno

Le previsioni meteo per il 5 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 5 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile e luminosa, ma con vento ancora protagonista soprattutto lungo le coste del nord-est Sardegna. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative. Le condizioni resteranno favorevoli per il turismo e per le attività all’aperto, in un periodo in cui le località della Gallura stanno già registrando presenze importanti dopo il ponte del 2 giugno.

Temperature e venti

Le temperature saranno gradevoli con minime tra 18 e 20 gradi e massime fino a 27-28 gradi nelle zone più riparate dal vento. Il maestrale continuerà però a farsi sentire, soprattutto lungo il litorale e nelle aree maggiormente esposte, contribuendo a mantenere il clima più fresco rispetto ai giorni scorsi. Il meteo a Olbia e in Gallura sarà quindi ideale per passeggiate, escursioni e attività all’aria aperta, ma con una sensazione termica leggermente inferiore rispetto ai valori reali.

Per chi sceglierà la spiaggia, sarà una giornata da valutare soprattutto in base all’esposizione al vento. Le baie più riparate offriranno le condizioni migliori per prendere il sole e fare il bagno, mentre nelle zone aperte il mare potrà risultare più mosso. La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 20-21 gradi, ormai adatta ai primi bagni prolungati della stagione. Anche venerdì molte spiagge della Gallura potrebbero registrare una buona affluenza di visitatori e turisti approfittando del clima favorevole.

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