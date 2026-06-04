L’attore Fresi “rimproverato” sui social: ”Studierò il gallurese”

Stefano Fresi in un botta e risposta divertente sul gallurese.

L’attore Stefano Fresi ha provato a parlare in gallurese, ma ha dichiarato in un video che non è in grado di farlo e ha usato il romano per esprimersi. Da qui è nata una piccola polemica divertentissima con Francesco Giorgioni Sardo, ”presidente” della ”Provincia privata della Gallura”, che ha strigliato l’artista, poiché ha proprio origini galluresi.

Botta e risposta.

Giorgioni lo ha fatto con un reel sul suo profilo ufficiale dove ha detto in lingua gallurese: “Caro Stefano noi ti vogliamo bene. Sei un attore ineguagliabile, ogni volta che te lo chiedono digli che sei gallurese però non te ne puoi uscire dicendo che non sai parlare gallurese e dopo tutto il discorso lo fai in romano. Non funziona così. Sei un attore, sei gallurese: quello che devi dire te lo studi e lo dici in gallurese”, ha concluso ricordandogli che se si definisce tale deve conoscere anche la sua lingua madre.

Fresi ”obbedisce”.

La strigliata di Giorgioni ha portato Fresi a rispondere con un video promettendo con un video che studierà la lingua gallurese. Ma il “presidente” della pagina goliardica ha ironizzato che ha imparato già a parlando facendo alludere che prima potrebbe aver fatto finta di non conoscere la lingua. “Prometto che mi applico per diventare un gallurese doc – ha detto l’attore e ha salutato tutti parlando proprio la lingua del nostro territorio – e allora vi mando il saluto di mia nonna che mi diceva che la madonna vi accompagni e vi mandi in buon’ora”.

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