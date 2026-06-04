Cantiere Monte Pino verso la fine a giugno: il sopralluogo

Novità per il ponte di Monte Pino.

Si registrano importanti novità e aggiornamenti sul cantiere della Strada Provinciale 38 bis Olbia-Tempio, è un’arteria viaria di vitale importanza per il collegamento e l’economia del nostro territorio. La viabilità su questa tratta è interrotta tragicamente dal lontano 2013, anno in cui il crollo del ponte causato dal ciclone Cleopatra ha isolato l’area, dando il via a una situazione di grave disagio per i cittadini.

Il cantiere.

Da quel momento, il cantiere ha vissuto anni caratterizzati da complesse vicissitudini, lunghi contenziosi burocratici e complessi nodi giuridici. Questa situazione di stallo si è sbloccata solo di recente grazie al riaffidamento dei lavori, un passaggio fondamentale che ha finalmente rimesso in moto l’intera opera di ricostruzione.

Il sopralluogo.

Proprio oggi si è svolto un importante sopralluogo congiunto direttamente nell’area del cantiere di Sant’Antonio di Gallura. All’incontro hanno preso parte attiva i tecnici di ANAS, la presidente del Comitato Pro Monte Pino, Giuseppina Pasella, e il sindaco Carlo Duilio Viti, uniti per verificare da vicino l’andamento degli interventi.

Al termine della visita sul posto, le impressioni raccolte tra i partecipanti sono di una moderata soddisfazione. Lo stato attuale di avanzamento dei lavori fa infatti ben sperare che ANAS riesca a completare le opere di sua stretta competenza più o meno nei tempi stabiliti in precedenza, ovvero entro il mese di giugno.

Una volta conclusa definitivamente questa fase strategica, la palla passerà ufficialmente alla Provincia. L’obiettivo principale è che l’ente provinciale si trovi pronto a disporre un’apertura almeno provvisoria al transito automobilistico, nelle more del completamento definitivo del cantiere. Una misura di questo tipo consentirebbe di alleviare finalmente i quotidiani disagi di chi viaggia per motivi di studio o lavoro, garantendo il passaggio in totale sicurezza in attesa del completamento integrale e definitivo di tutte le opere, attualmente previsto entro la fine dell’anno.

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L’amministrazione comunale e le realtà locali intendono mantenere la guardia alta su tutta la gestione dei lavori. “Da parte nostra l’attenzione resta altissima e, in stretto coordinamento col Comitato, continueremo a monitorare il cantiere passo dopo passo e a tenervi tempestivamente aggiornati su ogni novità”, fanno sapere direttamente dal Comune di Sant’Antonio di Gallura.

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