Coppia di tedeschi si perde a La Maddalena, salvataggio al buio

Tedeschi dispersi salvati a La Maddalena
Una coppia di tedeschi si è avventurata nella zona dei Colmi a La Maddalena ed è scattato l’intervento dei vigili del fuoco. I giovani si sono avventurati lungo i sentieri che si trovano sotto il belvedere, ma poi hanno perso tutti i punti di riferimento e non son riusciti a ritrovare la strada. Verso le 19 è scattato l’allarme con la richiesta di soccorso.
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L’intervento si è rivelato più difficile del previsto coi vigili del fuoco che ci hanno messo due ore per a ritrovarli in mezzo ai sentieri. Per i due giovani escursionisti tedeschi solo un grande spavento, ma nessuna problema fisico.