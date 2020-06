Coronavirus, aumentano i tamponi in Italia: ma non in Sardegna

I dati sui tamponi degli ultimi 7 giorni.

Nella settimana 4-10 giugno, il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha analizzato l’andamento dei tamponi in Sardegna e nelle varie regioni d’Italia.

A fronte di un rialzo del +4,6% su base nazionale con un aumento 9431 tamponi la Sardegna segna una diminuzione di 232 tamponi rispetto alla settimana precedente.

Un altro dato interessante evidenziato dalla fondazione è che il trend dei tamponi diagnostici è crollato del 20,7% in prossimità delle riaperture del 4 maggio, per poi risalire e precipitare nuovamente del 18,1% in vista delle riaperture del 3 giugno.

“L’attività di testing – commenta il presidente della fondazione Nino Cartabellotta – finalizzata all’identificazione dei nuovi casi, alla tracciatura dei contatti e a loro isolamento continua a non essere una priorità per molte Regioni: purtroppo, nella gestione di questa fase dell’epidemia, in particolare dove la diffusione del virus non sembra dare tregua, la strategia delle 3T non è adeguata”.

