Il caso sospetto di coronavirus a Olbia.

Si aggravano le condizioni del marito nella coppia in isolamento a Olbia per un caso sospetto di coronavirus. Anzi, va detto subito che non si ha nessuna certezza che si tratti di un caso di coronavirus. E le prime verifiche da parte dei medici portano ad escludere questa ipotesi.

Per tanto è molto probabile che si tratti dei postumi di un’altra malattia. Fatto sta che, questa sera, per l’uomo, da venerdì in isolamento a scopo precauzionale nella sua casa, è stato deciso il trasferimento all’ospedale di Nuoro. Sono stati fatti anche dei controlli ulteriori in serata nel condominio dove vive la coppia, che non hanno avuto nessun esito.

Domani, comunque, dovrebbero arrivare i risultati delle analisi per fugare ogni dubbio. La vicenda è seguita da vicino dall’assessorato regionale alla Sanità che ha attivato l’Unità di crisi.

(Visited 1.192 times, 635 visits today)