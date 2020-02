L’assemblea dei soci.

Sono ore delicatissime per la compagnia Air Italy che attende l’assemblea dei soci prevista nella giornata di oggi per conoscere il proprio futuro.

Come riporta il Corriere della Sera dopo un 2018 con una perdita di 160 milioni di euro e un 2019 ancora peggiore ha preso piede l’ipotesi che la Società possa essere liquidata.

La decisione spetterebbe all’Aga Khan, che detiene il 51% di Air Italy, e che sarebbe deciso a non investire ulteriormente nella società. Qatar Airways invece non può superare il 49% delle quote di Air Italy, in quanto la compagnia perderebbe la licenza Ue.

Una situazione che arriva a 2 anni da quel progetto di rilancio che prometteva 50 aerei e 10 milioni di passeggeri nel 2022. Un progetto mai realizzato con la base di Olbia a rischio tra la carenza di aerei, la dismissione dell’attività di manutenzione, la ventilata chiusura del call center e il futuro della continuità territoriale sarda.

