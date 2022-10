In Sardegna 352 nuovi casi di coronavirus e nessuna vittima: il bollettino

Il bollettino del coronavirus in Sardegna

Il bollettino della Regione Sardegna registra oggi 352 nuovi casi confermati di positività al coronavirus (di cui 313 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.651 tamponi. Nei reparti di terapia intensiva resta ricoverato un solo paziente, mentre i posti letto occupati nell’area medica sono 51 (tre in meno rispetto all’aggiornamento di ieri). Con 108 nuovi casi sale a 4.630 il numero di sardi sottoposti all’isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore in Sardegna non si sono registrati decessi.