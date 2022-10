Bilancio della Guardia costiera sull’operazione “Mare sicuro” a La Maddalena

La Guardia costiera di La Maddalena presenta il bilancio finale dell’operazione “Mare sicuro” dell’estate 2022. In totale sono state 45 le persone soccorse in mare, 15 le imbarcazioni e sono state comminate 322 sanzioni per 215mila euro. Durante la stagione si sono registrati anche quattro decessi avvenuti in mare e sul litorale per improvviso malessere o annegamento. La Guardia costiera di La Maddalena ha messo in campo 45 militari, 8 unità navali di cui due alturiere, due costiere e quattro litoranee, 6 mezzi terrestri.

Il bilancio della Guardia costiera

“Rispetto all’anno precedente, si è assistito a un notevole incremento delle presenze sul territorio e del traffico navale in tutto l’arcipelago di La Maddalena – spiegano -. Il servizio svolto dagli uomini e dalle donne della Capitaneria di porto di La Maddalena, dell’Ufficio locale Marittimo di Palau, della Delegazione di spiaggia di Santa Teresa di Gallura e della Sezione marittima di Cannigione, ha portato notevoli risultati, assicurando una capillare attività di informazione e prevenzione nell’ampio territorio di giurisdizione”.

Si è avuto modo di rilevare una diminuzione, rispetto all’anno precedente, pari al 30 per cento delle sanzioni amministrative. Segno di una rinnovata attenzione collettiva al rispetto delle norme vigenti. L’attività di controllo svolta dalla Guardia Costiera di La Maddalena si è concentrata sull’uso illegale delle unità da diporto in attività commerciali. Anche a sostegno degli operatori del settore che lavorano nel rispetto delle leggi e per la sicurezza dei turisti; le fattispecie più rilevanti sono riconducibili al cosiddetto “noleggio abusivo” (uso difforme del mezzo nautico), allo svolgimento del “noleggio occasionale” in forma irregolare, alla mancanza delle previste “comunicazioni preventive” ovvero al superamento del numero delle persone trasportabili.

Il comandante di La Maddalena

“La buona educazione ed il rispetto delle regole, unite ad una sempre maggiore coscienza ambientale”, dice il capo del Compartimento marittimo e comandante del Porto di La Maddalena, capitano di Fregata Renato Signorini – hanno permesso ai tantissimi utenti del mare e delle spiagge di godere in modo sereno e sicuro delle meraviglie dell’arcipelago di La Maddalena”.