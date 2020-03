Coronavirus, dopo la sanificazione riapre il centro trasfusionale di Olbia

La chiusura dopo un caso positivo al coronavirus.

Riprende l’attività al centro trasfusionale di Olbia dopo la chiusura per un caso positivo al coronavirus.

Il centro era stato chiuso per ben 2 volte, la seconda 24 ore dopo la riapertura per un’altra persona risultata positiva al coronavirus. Dopo i controlli e le sanificazioni ora la struttura può riaprire.

Non mancano però le preoccupazioni dei malati, che devono recarsi al centro per le trasfusioni, che chiedono un controllo costante e l’adozione di tutte le misure per la loro sicurezza e per quella degli operatori sanitari.

(Visited 194 times, 201 visits today)