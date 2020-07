Coronavirus, due nuovi contagi in Sardegna: il bollettino

La situazione coronavirus in Sardegna.

Oggi in Sardegna si registrano due nuovi casi positivi al coronavirus. Sale a 1.376 (+2 a Cagliari) il totale dei positivi sull’Isola. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata.

Le persone attualmente positive oggi sono 12, dato in aumento di due unità rispetto ai 10 di ieri. Oggi non si registrano nuove vittime, il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sull’Isola resta quindi 134.

I casi positivi registrati sono 878 per la provincia di Sassari, 78 per Nuoro, 61 per Oristano, 101 per il Sud Sardegna e 258 (+2) per Cagliari.

Ricoverati con sintomi 4 Terapia intensiva 0 Totale ospedalizzati 4 Isolamento domiciliare 8 Totale positivi 12 Variazione totale positivi 2 Nuovi positivi 2 Dimessi/Guariti 1.230 Deceduti 134 Casi totali 1.376 Tamponi 95.175







